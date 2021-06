Romprest a anunțat că reia activitatea de ridicare a deşeurilor din Sectorul 1, după ce 3 firme au pus la dispoziţie staţiile lor de sortare: „Așteptăm ca autoritățile abilitate să-și asume responsabilitățile ce le revin”

Romprest a anunțat, sâmbătă seară, că 3R Green SRL, Rom Waste Solution SA și Iridex Group SRL vor permite accesul în stația de sortare, în limita capacităților lor, al autospecialelor încărcate cu deșeurile colectate din Sectorul 1. Compania precizează că diferendul financiar își va găsi o rezolvare amiabilă, instituțională, în cursul săptămânii viitoare.

Romprest a mai precizat că va mobiliza imediat toate resursele pentru ca, pe masura ce autospecialele se vor descărca la stația de sortare, să intre în program de colectare a deșeurilor care s-au acumulat în Sectorul 1.

Anterior, compania a comunicat faptul că stațiile de sortare au fost închise pentru deșeurile generate de Sectorul 1 al Capitalei, deoarece Primăria Sectorului, condusă de Clotilde Armand, nu a achitat datoriile scadente pentru restațiile din perioada iulie 2020 - martie 2021.

„Avand in vedere apelul nostru, transmis catre toate autoritatile, in sensul gasirii unei solutii pentru rezolvarea situatiei de blocaj create la nivelul Sectorului 1 si intelegand importanta asigurarii continuitatii serviciului public de salubritate, partenerii nostri contractuali, 3R Green SRL, Rom Waste Solution SA si Iridex Group SRL, ne-au comunicat astazi, 5 iunie 2021, la ora 20.00, ca vor permite accesul in statia de sortare, in limita capacitatilor lor, al autospecialelor incarcate cu deseurile colectate din sectorul 1, urmand ca diferendul financiar sa isi gaseasca o rezolvare amiabila, institutionala, in cursul saptamanii viitoare”, a transmis Romprest.

Compania a precizat apoi că va acționa imediat pentru ridicarea deșeurilor din Sectorul 1: „Romprest va mobiliza imediat toate resursele alocate serviciului pentru ca, pe masura ce autospecialele se vor descarca la statia de sortare, sa intre in program de colectare a deseurilor care s-au acumulat in sector incepand cu data de 1 iunie 2021, data la care accesul la statiile de sortare agreate a fost interzis”.

Compania mai susține că se așteaptă acum ca autoritățile abilitate să-și asume responsabilitatea pentru problema apărută: „Astfel, prin acordul comun al operatorilor de salubritate autorizati, aceasta situatie de blocaj a fost dezamorsata. Asteptam ca autoritatile abilitate sa isi asume responsabilitatile care le revin si sa asigure functionarea acestui serviciu public care se presteaza in regim de continuitate, prin finantarea si asigurarea unui cadru contractual si legal predictibil, pentru a mentine starea salubra si implicit sanatatea populatiei”.

„Facem un apel la intelegere si colaborare, atat catre populatie cat si catre Politia locala, in sensul de a spijini operatorul delegat in demersul sau de a reintra in regim normal de colectare”, a mai transmis Romprest.