Romprest: Acționarul Detaco Ltd au întocmit, în fals, o hotărâre ”în scopul de a prelua abuziv conducerea societății prin interpușii lui Maricel Păcuraru”, patronul Realitatea 

Reprezentanții companiei Romprest fac noi precizări în contextul scandalului cu Primăria Sectorului 1, dar și al tensiunilor care există între acționarii companiei. Astfel Romprest acuză, joi, printr-un comunicat de presă, că Detaco Ltd, acționar în cadrul Romprest a încheiat în fals o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor pe care a încercat de mai multe ori, fără succes, să o înscrie la Oficiul Registrului Comerţului. Solicitările au fost respinse pentru că o instanță a analizat nelegalitatea hotărârii, prin care, notează sursa citată, reprezentanții Detaco Ltd au întocmit-o în numele Romprest, pentru a ”prelua abuziv conducerea societății prin interpușii” lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea.

”Acționarul Detaco Ltd a încheiat în fals o așa-zisă Hotărâre AGOA (Adunare Generală Ordinară a Acționarilor), în paralel cu AGOA Romprest statutară din data de 28.07.2020, pe care a încercat să o înscrie la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în repetate rânduri, fiindu-i respinse aceste înscrieri în fața instanței, de fiecare dată. Respingerea cererilor succesive s-a datorat faptului că o instanță de judecată a analizat în aparenta vadita nelegalitatea a hotărârii paralele pe care, prin fals, reprezentanții acționarului Detaco Ltd au întocmit-o în numele și pe seama Compania Romprest Service SA, în scopul de a prelua abuziv conducerea societății prin interpușii numitului Maricel Păcuraru (membri ai familiei sale). Prin Sentinta civila nr.1520/2020 pronuntata in dosarul 21717/3/2020, executorie, Tribunalul Bucuresti a suspendat efectele acestei Hotărâri AGOA falsă, paralelă, soluția de suspendare fiind înscrisă și la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, înca din data de 08.01.2021”, se arată în comunicatul citat.

Ulterior, Hotărârea în cauză ar fi fost modificată și completată de ”pretinșii reprezentanți ai acționarului Detaco Ltd, în persoana numiților Maricel Pacuraru și Silviu Pandrea”, ”revocând printr-o hotarâre falsă, unilaterală, o parte din membrii Consiliului de Administrație și numindu-l pe ginerele lui Maricel Păcuraru, Beniamin Cioanta Păcuraru, în funcția de Președinte al Consiliului de Administratie, contrar votului acționarilor”.

”In aceste conditii, utilizand acest inscris preconstituit si antedatat, cunoscand ca acesta i-a fost suspendat de Instanta de judecata, printr-o cerere de mentiuni adresata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, formulata in numele Companiei Romprest Service SA de numitul Benaiamin Cioanta Pacuraru prin asumarea de calitati false, actionarul Detaco Ltd a sustinut aceasta cerere pe calea interventiei in fata Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a civila, inducand in eroare Judecatorul cauzei cu privire la realitatea juridica mai sus mentionata. Acest aspect a determinat Instanta sa dispuna inscrierea mentiunii in cuprinsul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, bazata pe un act juridic fara eficacitate, ale carui efecte au fost suspendate cu caracter executoriu, in asa fel incat sa i se numeasca propriul reprezentant in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Romprest”, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, totul s-a întâmplat în condițiile în care a fost deschisă ”o procedură penală, împotriva acționarului Detaco Ltd și a reprezentanților săi, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals și uz de fals, fiind începută urmărirea penală pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București”.

În acest context, reprezentanții Romprest menționează că există riscul ca ”persoanele lipsite de reprezentativitate” din cadrul companiei pot întreprinde, în numele acesteia, ”fapte și acte care sa antreneze societatea în acțiuni cu caracter fraudulos”.

”Pe perioada cat isi va produce efecte provizorii aceasta inscriere la Registrul Comertului a unor persoane lipsite de reprezentativitate in cadrul Compania Romprest Service SA, pe baza de documente intocmite in fals si ale caror efecte au fost suspendate de instanta de judecata a Tribunalului Bucuresti prin Sentinta civila nr.1520/2020 pronuntata in dosarul 21717/3/2020, exista pericolul ca acestea persoane sa intreprinda, in numele si pe seama societatii, fapte si acte care sa antreneze societatea in actiuni cu caracter fraudulos si care nu corespund vointei societare si contravin intereselor si drepturilor legitime ale acesteia si ale actionarilor societatii”; se mai menționează în comunicatul Romprest.