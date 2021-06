Romprest: Contractul dintre companie și Consiliul Local al Sectorului 1 a rămas valabil. Revelațiile pe care le au acum persoane care nu înțeleg separația puterilor în stat sunt old news, ca să nu spunem fake news

Romprest a oferit o serie de clarificări în conflictul privind gunoaiele din Sectorul 1, vineri, și a precizat că, în ciuda speculațiilor, contractul dintre companie și Consiliul Local al Sectorului 1 a rămas valabil.

Compania a explicat că informațiile „incomplete și interpretate eronat” în spațiul public pot să inducă o serie de „concluzii false” în ceea ce privește acțiunile din instanță care au avut ca obiect anularea unor documente din procedura de atribuire a contractului pe care Romprest îl prestează de 12 ani în Sectorul 1.

Romprest notează că există o hotărâre judecătorească definitivă care soluționează irevocabil speța supusă judecății.

Romprest, clarificări în conflictul privind gunoaiele din Sectorul 1. Comunicatul companiei:

Avand in vedere aparitia in spatiul public a unor informatii incomplete si interpretate eronat, care pot induce concluzii false, privind actiuni pe rolul instantelor care au avut ca obiect anularea unor documente din procedura de atribuire a contractului pe care Romprest il presteaza de 12 ani in Sectorul 1,

pentru o corecta informare a opiniei publice, Romprest aduce urmatoarele clarificari:

Toate aceste asa zise detalii mai putin cunoscute au fost de fapt subiecte de presa la vremea respectiva, fiind aduse in atentia publica in mod repetat. Este evident insa ca, odata cu solutionarea definitiva a cauzei supuse judecatii, respectiv respingerea definitiva a actiunii de anulare a unor documente din cadrul procedurii de achizitie, acest subiect a fost epuizat de catre presa.

Daca demersul de investigare ar fi urmarit pana la capat solutionarea in instanta a acestei cauze, s-ar fi constatat ca exista o hotarare judecatoreasca definitiva care solutioneaza irevocabil speta supusa judecatii.

Astfel, la actiunea promovata de Autoritatea de tutela, A.N.R.M.A.P. (astazi A.N.A.P), Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat asupra acestei imprejurari, a constatat tardivitatea actiunii, a respins definitiv aceasta actiune si a consfintit ca acest contract este valabil, prin Sentinta civila 3695 din 11.12.2009.

Recursul formulat a fost de asemenea respins prin decizie irevocabila, de catre Curtea de Apel Cluj, prin Decizia 3325 din 14.12.2010.

Inalta Curte de Casatie si Justitie statueaza, prin Decizia 3933 din 2011, caracterul valabil al contractului de delegare:Când vine valul 4 de Covid, în România? Anunțul făcut de ministrul Sănătăţii

Mai mult, urmare a Deciziei nr.3325/2010 Curtea de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, irevocabilă, contractul în discuţie privind delegarea gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1, având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC Compania Romprest Service SA, a rămas valabil.

Revelatiile pe care le au acum persoane care nu inteleg cum functioneaza separarea puterilor in Statul Roman, sunt, deci, old news, ca sa nu spunem fake news.