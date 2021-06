Romprest nu își poate plăti restanțele către operatori din cauza facturilor neachitate de Primăria Sectorului 1. Sorin Velicu: Sunt peste 20 de facturi neachitate (VIDEO)

Sorin Velicu, reprezentantul Romprest, a precizat că Primăria Sectorului 1 are de achitat peste 20 de facturi din iulie 2020 și până la ora actuală, context în care compania nu le poate promite operatorilor că are certitudinea că „mâine sau poimâine” le va plăti din restanțe.

