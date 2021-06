Romprest publică 21 de facturi neachitate de Primăria Sectorului 1 din perioada iulie 2020 – martie 2021, în valoare de peste 116 milioane de lei

Compania Romprest publică 21 de facturi neachitate de Primăria Sectorului 1 în perioada iulie 2020 – martie 2021. Potrivit operatorului de salubritate, restanțele ar depăși 116 milioane de lei, iar cele mai vechi facturi înregistrează întârzieri la plată de peste 200 de zile. Reacția reprezentanților companiei vine după ce pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 1 au fost publicate ”13 facturi emise în perioada 16 noiembrie 2020- 25 mai 2021 pentru servicii de colectare, transport și sortare/ tratare/depozitare deșeuri de la popuație și instituțiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1”, în valoare totală a acestora facturi este de 23,7 de milioane de lei.

Romprest publică facturile neachitate de Primăria Sectorului 1

Redăm, mai jos, integral, dreptul la replică transmis de reprezentanții Romprest:

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA pune la dispozitia cetatenilor facturile neachitate, in numar total de 21 de facturi emise in perioada iulie 2020 – martie 2021, pentru servicii prestate si confirmate pentru operatiunile de Salubrizare stradala - curatenie cai publice, inclusiv valori reprezentand prestatia operatorilor de sortare-tratare-eliminare prin depozitare (colorate cu galben in centralizatoare) pentru deseurile din depozite necontrolate (colorate cu verde, respectiv valoarea serviciilor de colectare si transport al acestor deseuri din depozite necontrolate, cantitati de “gunoi” care au fost confirmate prin predare la statii/depozit, precum si facturile pentru activitatea de deszapezire, in valoare totala de 116.502.001,77 lei. Cele mai vechi facturi aferente prestatiilor din anul 2020 inregistreaza intarzieri la plata de peste 200 de zile, ceea ce inseamna penalitati de intarziere pentru soldul datorat de peste 12 milioane de lei.



Pentru o corecta informare privind obligatiile contractuale aflate in vigoare, precum si pentru a prezenta opiniei publice, in mod corect si complet, obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate pe raza teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, redam in facsimil extras din contract privind obligatiile Autoritatii contractuale.

Lista completă a documentelor prezentate de Romprest poate fi accesată AICI

