Romprest susține că se încearcă preluarea abuzivă a societății prin interpușii lui Maricel Păcuraru și reclamă „falsuri și alte acte ilegale”. Ce spune compania despre ginerele patronului Realitatea Plus

Compania Romprest Serivce SA susține că se încearcă preluarea abuzivă a societății prin interpușii lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, și acuză acționarul Detaco Ltd că a încheiat în fals o așa-zisă Hotărâre de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pe care a reușit, prin alte falsuri și acte ilegale, să o înscrie la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Astfel, începând din 1 martie, Beniamin Cioantă-Păcuraru, despre care spune că este ginerele lui Maricel Păcuraru și că este inculpat în mai multe dosare penale, figurează ca ocupând poziția de Administrator, Președinte CA și Director General, potrivit comunicatului de presă transmis de Romprest.

Compania notează că, pe perioada cât își va produce efecte provizorii această înscriere la Registrul Comerțului a unor persoane lipsite de reprezentativitate în cadrul Romprest, „există pericolul ca aceste persoane să întreprindă, în numele și pe seama societății fapte și acte care să antreneze societatea în acțiuni cu caracter fraudulos și care nu corespund voinței societare și contravin și drepturilor legitime ale acesteia și ale acționarilor societății”.

Romprest susține că se încearcă preluarea abuzivă a societății prin interpușii lui Maricel Păcuraru. Comunicatul companiei:

Actionarul Detaco Ltd a incheiat in fals o asa-zisa Hotarare AGOA (Adunare Generala Ordinara a Actionarilor), in paralel cu AGOA Romprest statutara din data de 28.07.2020, pe care a reusit, prin alte falsuri si acte ilegale, sa o inscrie la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, astfel ca incepand cu data prezentei, 01.03.2021, in certificatul constatator emis de ONRC figureaza ca ocupand pozitia de Administrator, Presedinte CA si Director General, numitul Beniamin Cioanta-Pacuraru, persoana care este inculpat in mai multe dosare penale, pentru infractiunile de fals si uz de fals infaptuite in vederea transcrierii in ONRC a actelor false de care acesta se prevaleaza.

Mai mult, ONRC a respins cererile succesive formulate de actionarul Detaco, prin persoane care nu au dovedit calitatea de reprezentant nici al actionarului Canadian nici a Romprest. Aceste respingeri repetate s-au datorat faptului ca o instanta de judecata a analizat in aparenta vadita nelegalitatea a hotararii paralele pe care, prin fals, reprezentantii actionarului Detaco Ltd au intocmit-o in numele si pe seama Compania Romprest Service SA, in scopul de a prelua abuziv conducerea societatii prin interpusii numitului Maricel Pacuraru (membri ai familiei sale) si a pronuntat Sentinta civila nr.1520/2020 pronuntata in dosarul 21717/3/2020, executorie, Tribunalul Bucuresti prin care s-au suspendat efectele acestei Hotarari AGOA falsa, paralela, solutia de suspendare fiind inscrisa si la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inca din data de 08.01.2021.

Anterior acestei date, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a inscris Hotararea legala si statutara a AGOA Compania Romprest Service SA din data de 28.07.2020, care a produs si continua sa produca efecte in continuare, fara a fi suspendata sau anulata. Aceasta Hotarare statutara a fost preluata, ulterior sedintei AGOA statutara a Romprest, de pretinsii reprezentanti ai actionarului Detaco Ltd, in persoana numitilor Maricel Pacuraru si Silviu Pandrea, care, prin fals, au modificat-o si au completat-o cu alte puncte decat cele din Convocatorul din data de 16.07.2020 - publicat pe site-ul Romprest si comunicat tuturor actionarilor, inclusiv actionarului Detaco, care a avut cunostinta de acesta - revocand printr-o hotarare falsa, unilaterala, o parte din membrii Consiliului de Administratie si numindu-l pe ginerele lui Maricel Pacuraru, Beniamin Cioanta Pacuraru, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, contrar votului actionarilor care au exprimat vointa societara in cadrul singurei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.07.2020 statutare, si a carei Hotarare isi produce efecte asupra actionarilor, asupra societatii si a angajatilor acesteia.

In aceste conditii, utilizand acest inscris preconstituit si antedatat, cunoscand ca acesta i-a fost suspendat de Instanta de judecata, printr-o cerere de mentiuni adresata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, formulata in numele Companiei Romprest Service SA de numitul Benaiamin Cioanta Pacuraru prin asumarea de calitati false, actionarul Detaco Ltd a sustinut aceasta cerere pe calea interventiei in fata Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a civila, inducand in eroare Judecatorul cauzei cu privire la realitatea juridica mai sus mentionata. Acest aspect a determinat ORCTB sa dispuna inscrierea mentiunii in cuprinsul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, bazata pe un act juridic fara eficacitate, ale carui efecte au fost suspendate cu caracter executoriu, in asa fel incat sa i se numeasca propriul reprezentant in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Romprest.

Aceste manopere dolosive au fost savarsite in conditiile in care s-a initiat o procedura penala, impotriva actionarului Detaco Ltd si a reprezentantilor sai, pentru savarsirea infractiunilor de fals si uz de fals, fiind inceputa urmarirea penala pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

Pe perioada cat isi va produce efecte provizorii aceasta inscriere la Registrul Comertului a unor persoane lipsite de reprezentativitate in cadrul Compania Romprest Service SA, pe baza de documente intocmite in fals si ale caror efecte au fost suspendate de instanta de judecata a Tribunalului Bucuresti prin Sentinta civila nr.1520/2020 pronuntata in dosarul 21717/3/2020, exista pericolul ca acestea persoane sa intreprinda, in numele si pe seama societatii, fapte si acte care sa antreneze societatea in actiuni cu caracter fraudulos si care nu corespund vointei societare si contravin intereselor si drepturilor legitime ale acesteia si ale actionarilor societatii.

Pe aceasta cale, va aducem la cunostinta dispozitiile instantei de judecata, respectiv Sentinta civila 1520/2020, facandu-v-o opozabila, astfel incat orice acte sau fapte pe care numitul Beniamin Cioanta Pacuraru, incearca sa le demareze prevalandu-se de calitatea de Administrator, Presedinte al CA si/sau Director General sa nu fie aduse la indeplinire.

In caz contrar, orice persoana, fizica sau juridica, de drept public sau privat, va raspunde in solidar cu acestia (Detaco LTD, Beniamin Cioanta Pacuraru, Maricel Pacuraru, Alina Maria Antonescu), in fata legii civile sau penale, pentru toate si orice prejudicii aduse Compania Romprest Service SA.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,

Prin Director general adjunct,

Marian Bogdan Adimi

Prin Director Executiv,

Razvan Duca-Ghenoiu