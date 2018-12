Romsilva dezminte acuzațiile USR: Mihai Goțiu a fost filmat de camerele de luat vederi montate cu scopul de a monitoriza animalele sălbatice. Era în afara traseelor turistice

Romsilva dezminte acuzațiile USR potrivit cărora senatorul Mihai Goțiu a fost urmărit și filmat ilegal de reprezentanții instituției, în timp ce efectua o vizită în Parcul Național Semenic.

Romsilva spune că senatorul a fost surprins pe camerele de luat vederi montate in diferite zone din parc cu scopul de a monitoriza animalele salbatice, în niciun caz pentru a duce la intimidarea acestuia.

Mai mult, în comunicatul Romsilva se precizează că Goțiu era în afara traseelor turistice.

In urma comunicatului de presa ”USR acuza: Practici de tip mafiot! Romsilva l-a urmarit si filmat ilegal pe senatorul Mihai Gotiu. Inregistrarile, folosite pentru intimidare” transmis joi, 20 decembrie, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva transmite urmatoarele precizari:

"Domnul Mihai Gotiu a efectuat o vizita particulara in Parcul National Semenic – Cheile Carasului, in iulie 2017. Vizita nu a fost efectuata in calitatea domniei sale de senator, neexistand un document oficial al Senatului Romaniei in acest sens, iar Regia Nationala a Padurilor – Romsilva sau Administratia Parcului National Semenic – Cheile Carasului nu au fost informate despre prezenta domniei sale in aria naturala protejata.

Una din camerele de monitorizare a faunei amplasata anterior de specialistii Romsilva a inregistrat in 8 iulie 2017, la ora 17:09, un grup de persoane intr-o zona din parc, in afara traseelor turistice, intre care si domnul Mihai Gotiu.

Precizam ca aceste camere sunt amplasate de specialisti si se declanseaza automat cand detecteaza orice corp cald aflat in miscare. Camerele sunt montate in diferite zone din parc, cu scopul de a monitoriza animalele salbatice, pentru stabilirea numarului si comportamentului acestora.

Precizam ca Administratia Parcului National Semenic – Cheile Carasului a obtinut aceste imagini dupa mai multe zile de la vizita respectiva, cand cardurile de memorie ale acestor camere au fost descarcate de angajatii adminstratiei parcului.

Necunoscand faptul ca domnul Mihai Gotiu va efectua o vizita privata si nici traseul acestuia, in mod evident ca acuzatia ca acesta ar fi fost urmarit este una nefondata. Aceste imagini, nerelevante pentru obiectul de activitate al parcului, nu au fost folosite in spatiul public sau in alte scopuri.

Asadar, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva respinge cu fermitate acuzatiile extrem de grave si false aduse de domnul Mihai Gotiu unei institutii de interes national cu aproape 17.000 de angajati, care are ca obiectiv gestionarea durabila a padurilor de stat din Romania si a celor 22 de parcuri nationale si naturale administrate.

Domnul Mihai Gotiu nu a fost urmarit si nici filmat ilegal, camerele fiind amplasate legal si in alt scop, respectiv monitorizarea faunei si a biodiversitatii din parc.

De asemenea, va precizam ca demisia doamnei Alina Teodora Sinculet este un act personal, in conformitate cu legislatia muncii. Domnia sa a fost atentionata in repetate randuri pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu si pentru abateri disciplinare si ulterior sanctionata.

In privinta Planului de Management al Parcului National Semenic – Cheile Carasului, acesta a fost intocmit de specialisti, a fost avizat favorabil de Consiliul Stiintific, in prezent fiind depus, conform prevederilor legale, la autoritatile de mediu. Prin noul Plan de Management, suprafata Zonelor de Protectie Stricta si Integrala, unde interventia umana este interzisa, creste cu aproximativ 10%, pana la 12.421,4 hectare.", transmite Romsilva.

Senatorul USR Mihai Goțiu, le-a solicitat, în această săptămână, miniștrilor Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, respectiv Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, printr-o interpelare oficială, să stopeze de urgență abuzurile și ilegalitățile Romsilva, care duc la distrugerea Parcului Național Semenic – Cheile Carașului (PNSCC). Mihai Goțiu le-a cerut celor doi miniștri să constate în regim de urgență încetarea contractului de administrare al Romsilva pentru PNSCC și acuză practici de tip mafiot ale Regiei Naționale a Pădurilor.