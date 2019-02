ŞOC TOTAL: Ce s-a întâmplat cu Rona Hartner după operaţie... Avem primele IMAGINI! Fanii actriţei se pregătesc de ce e mai rău după anunţul DEVASTATOR

Rona Hartner pare să fi trecut cu bine peste operaţia de pe colon, în urma căreia medicii i-au extirpat o tumoare.

Actriţa pare foarte optimistă în ceea ce privește recuperarea sa. Ea a preferat doar să se odihnească imediat după intervenţie, dar acum este pregătită să îşi reia oarecum activităţile.

"Luni a fost operaţia şi am avut două zile în care am simţit nevoia să dorm foarte mult. Am evoluat foarte bine. Am stat cuminte. Am făcut tot tot ce a spus doctorul. (...) Vreau să vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre. N-aş fi putut să fac nimic dacă nu eraţi alături de mine. (...) Domnul doctor a extirpat acea tumoare, s-ar putea să nu am nevoie de alt tratamanet mai târziu, dar voi afla peste o lună", a spus Rona Hartner într-un live în mediul online, potrivit spynews.ro.

(Foto: captură video via spynews.ro)