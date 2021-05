Roxana Bojariu, climatolog ANM, după inundațiile din țară: Mai, în general, este o lună mai ploioasă, dar știm de pe acum că sunt recorduri și în precipitații. Va trebui să ne așteptăm și la alte probleme (VIDEO)

Mai este de obicei o lună mai ploioasă, astfel că, din punct de vedere climatic, e normal să plouă mai mult decât în celelalte luni ale anului, însă acum au fost precipitații mai abundente comparativ cu normalul perioadei, a explicat Roxana Bojariu, climatolog al Administrației Naționale de Meteorologie, miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

