Ultimele săptămâni au adus ploi însemnate, spre nemulțumirea celor care se așteptau la la temperaturi caniculare, odată cu începerea verii. Climatologul Roxana Bojariu a vorbit sâmbătă, despre previziunile meteorologice pentru această vară, în platoul emisiunii "Talk B1", prezentată de Ștefan Pășcuță, pe B1 TV.

Specialista a explicat că temepraturile cresc pe parcursul săptămânii care urmează, însă continuă să plouă. Vestea bună este că nu întreaga vară va fi caracterizată de vreme mohorâtă, a mai spun climatologul. Precipitațiile abundente sunt normale în luna iunie, a asigurat ea.

"Climatic vorbind, luna iunie este una dintre cela mi ploioase luni din an. Ar fi anormal să nu avem ploi in luna iunie. Estimările pentru toată luna sunt de temperaturi ușor mai scăzute. Săptămâna care urmează este cu temperaturi mai ridicate dar cu multe ploi, specific lunii iunie. În următoarele zile ne bucurăm de un regim termic apropiat de normal. Anul acesta am avut o situație deosebita, cu o primăvară foarte rece, mai multe decât eram obișnuiți. Este ieșit din comun că avem trei luni consecutive, de primăvară cu anomalii negative, pentru că în ultimii ani s-a văzut tendința de încălzire", a declarat Roxana Bojariu.

Se sestimează că temeprataturile vor atinge nivele peste normalul perioadei, în sudul Europei, în vara anului 2021.

"Estimarea pentru întreaga vară, pentru sudul Europei, sunt de temperaturi mai mari decât normalul perioadei", a mais spus meteorologul.

