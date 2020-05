Cine este Roxana Mihalache. Soția lui Radu Mazăre are un business de succes

Roxana Mihalache i-a fost aproape lui Radu Mazăre, fostul edil al Constanței, de aproape 20 de ani.

Aceasta îi realiza costumele extravagante pe care fostul primar le purta în serile de carnaval, fiind designerul Casei de Modă Paluggio. Până și numele casei de modă a fost ales după porecla „păluga“, cu care fostul primar o alinta pe iubita sa, datorită înălţimii sale.

Pentru a-i crea iubitului ţinute cât mai autentice, inspirate din cele mai cunoscute personaje, Roxana a mers inclusiv până în Africa, unde s-a documentat pentru alegerea accesoriilor.

De asemenea, aceasta l-a însoțit pe Mazăre și în Madagascar, acolo unde acesta se ascundea, fiind urmărit internaţional. În acea perioadă, s-au ocupat amândoi de administrarea resortului construit acolo de fostul primar.

Radu Mazăre și Roxana Mihalache s-au căsătorit anul trecut, în penitenciar

„Avem o relaţie foarte deschisă. Este bărbatul ideal”, îl descria Roxana pe cel ce avea să îi devină soț, pe 10 iulie 2019.

Cei doi au spus DA chiar în penitenciar, acolo unde Radu Mazăre se afla închis.

„Nu m-am așteptat. Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum. Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”, a dezvăluit Roxana despre momentul cererii în căsătorie.

Evenimentul a fost tratat ca o vizită normală, fără posibilitatea de a sărbători ceremonia. Nu au fost aduse nici măcar prăjituri, deoarece Radu Mazăre nu poate cumpăra oricând produse de la magazinul penitenciarului.

Mai mult, cuplul nu a avut nici măcar nași de cununie, nici vestimentația nu a fost una specială. Pentru cei doi miri a semnat ca martor chiar fratele lui Radu Mazăre.

Anul trecut, în luna mai, Mazăre a fost extradat din Madagscar și adus sub escortă în România, pentru a execută o condamnare de nouă ani de închisoare primită în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri şi plaje din Constanţa şi Mamaia.

Recent, cererea de transfer a fostului primar la Penitenciarul Slobozia a fost aprobată, pe motiv că familia să care are domiciliul în Constanța face prea mult timp până să ajungă să-l viziteze în Capitală, dar și pentru că fostul edil ispășește pedeapsa în regim închis, iar Slobozia este cel mai apropiat penitenciar de acest fel de Constanța.

Roxana Mihalache, preocupată cu afacerea sa

În trecut, actuala soție a lui Radu Mazăre a fost model, dar a renunţat să defileze pe podium și şi-a deschis o casă de modă.

La începutul lui 2012, Roxana Mihalache a prezentat publicului o colecţie de haine pe care a realizat-o alături de sora sa, Florentina. Costumele masculine de lux au fost arătate în cadrul unui show care a fost conceput de designerul Cătălin Botezatu.

Acum, cât timp soțul ei își ispășește pedeapsa în spatele gratiilor, Roxana continuă să se ocupe de afacerea sa.