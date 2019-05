Rudel Obreja, implicat într-un grav accident rutier, pe A3. O persoană A MURIT, iar alte șase au fost transportate la spital, printre care și trei minori

Rudel Obreja a fost implicat într-un accident extrem de violent, pe A3, bucurești-Ploiești.

Fostul președinte al Federației Române de Box se întorcea cu familia de la munte, duminică noapte, când un șofer care circula cu viteză a pierdut controlul asupra volanului, intrând într-un parapet de pe marginea șoselei. Obreja a încetinit, dar un alt conducător auto a intrat violent în spatele mașinii sale.

"Ne intorceam de la munte cu familia si la un moment dat era un accident, era fum, masini oprite. Evident am redus viteza, in spatele meu a venit Opelul cu destula viteza. M-a lovit pe mine destul de violent in spate, s-a rasturnat si a lovit si masina care a fost initial cauza carambolului. Din care masina iesisera sase persoane, printre care si o femeie", a declarat Rudel Obreja, potrivit Pro TV.

O persoană a murit iar alte 6 au fost transportate la spital. Printre aceștea se numară și trei minori.

Rudel Oreja, soția și cei doi copii ai săi nu au fost răniți.

"Toti dormeau. Slava Domnului ca dormeau cu centuri, ca asa e regulamentar. Pentru ca impactul a fost destul de violent. N-a pus deloc piciorul pe frana", a adaugat Rudel Obreja.