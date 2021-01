Rudele pacienților de la ”Matei Balș”, ignorate de autorități: „Stăm aici ca proștii și nu știm nimic” (VIDEO)

Rudele pacienților de la Institutul „Matei Balș” s-au adunat în faţa spitalului pentru a afla veşti despre aceştia. Ei spun că aşteaptă în continuare informaţii de la autorităţi, însă nimeni nu le dă un răspuns concret deocamdată. Cinci pacienți COVID-19 au decedat în incendiul produs, vineri dimineață, la acest spital. Alți zeci de bolnavi au fost transferați la unități medicale din Capitală.

Femeie, rudă a unui pacient, vorbind la telefon: „Duminică l-am internat. Are 59 de ani și să vedem cum este el, dacă e bine sau nu. Stăm aici ca proștii și nu știm nimic. Era cu oxigen...”.

O altă femeie: „Aștept să știu și eu informații despre el, măcar să ne spună cei patru (cinci, numele victimelor - n.r.), să ne liniștim. Face 51 de ani anul acesta. De la radio am aflat și am venit aici. Am sunat la celelate spitale, nu era transferat, deci a rămas aici”.

Femeie, rudă a altui pacient: „Nu știu nimic. Sunăm pe la spitale să vedem dacă l-au dus pe acolo. Nu am văzut la TV, m-a sunat o colegă că a luat foc spitalul ”Balș”, pe urmă am aflat că e vorba de pavilionul 5, că mă gândeam că nu o fi acolo. Da, e la pavilionul 5. Nu spune nimeni nimic!”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.