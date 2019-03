ALERTĂ MEDICALĂ: Rujeola continuă să facă VICTIME: Bilanțul deceselor (VIDEO)

Încă o persoană a murit din cauza rujeolei. Numărul total de decese a ajuns la 62, se arată în ultima informare a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Ultima victimă este o tânără de 20 de ani din județul Iași, care nu era vaccinată antirujeolic.

În ultima săptămână au fost raportate încă 66 de cazuri nou confirmate de rujeolă în nouă judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Astfel, potrivit ultimelor date oficiale, numărul de cazuri de rujeolă înregistrate până la data de 1 martie este de aproape de 16.000.

La nivel mondial, 98 de state au raportat un număr mai mare de cazuri de rujeolă în 2018 comparativ cu anul 2017, ceea ce stăvileşte progresele în lupta contra acestei boli foarte uşor de prevenit, dar cu potenţial letal, se arată într-un comunicat emis de Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii, citat de B1 TV.

Ucraina, Filipine şi Brazilia s-au confruntat cu cea mai mare creştere a numărului de cazuri anuale. În Ucraina, au fost înregistrate nu mai puţin de 35.120 de cazuri de rujeolă în 2018. Şi, potrivit Guvernului acestei ţări, alte 24.042 de persoane au fost infectate în primele două luni ale anului 2019.

În Brazilia, s-au înregistrat 10.262 de cazuri după ce anul anterior nu a fost raportat niciun caz.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras deja un semnal de alarmă cu privire la creşterea numărului cazurilor de rujeolă la nivel mondial, relevând o creştere de aproximativ 50% a cazurilor raportate anul trecut faţă de 2017, care au dus la decesul a 136.000 de persoane.

