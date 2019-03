DOLIU IMENS în România! BOALA TERIBILĂ a RĂPUS-O la doar 20 de ani! Medicii nu au mai putut face nimic...

Epidemia de rujeolă face ravagii în România.

Încă o persoană a murit din cauza acestei boli, numărul total de decese ajungând la 62, potrivit ultimei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

REPEDE CLICK AICI: DOLIU MASIV PENTRU ROMÂNIA! PERSONALITĂȚI URIAȘE VOR MURI (FOTOGRAFII TERIBILE)

Cel de-al 62-lea deces cauzat de rujeolă, confirmat serologic, a fost raportat, săptămâna aceasta, la o persoană de sex feminin, în vârstă de 20 de ani, din judeţul Iaşi. Aceasta era nevaccinată antirujeolic.

REPEDE CLICK AICI: ÎNMORMÂNTAREA VEDETEI DE MUZICĂ POPULARĂ DIN ROMÂNIA CARE A FĂCUT SĂ PLÂNGĂ MILIOANE DE ROMÂNI! (IMAGINI DRAMATICE)

Tânăra de 20 de ani și s-a stins sub privirile neputincioase ale medicilor. Din păcate, aceștia nu au putut împiedica nenorocirea, iar familia este în stare de șoc, scrie cancan.ro.

REPEDE CLICK AICI: PROFEȚIILE FĂCUTE DE ARSENIE BOCA, ÎN IMAGINI! VEZI POZELE PÂNĂ LA CAPĂT ȘI VEI ÎNȚELEGE CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN ROMÂNIA!

În perioada 25 februarie – 1 martie au fost raportate încă 66 de cazuri nou confirmate de rujeolă în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Numărul de cazuri de rujeolă înregistrate până la data de 1 martie este de 15.981.

Rujeola sau pojarul este o infectie virala foarte contagioasa care apare ca o eruptie cutanata si care are simptome asemanatoare cu raceala. Boala este cauzata de Morbillivirus, din familia Paramyxovirus si se transmite pe calea aerului, prin tuse sau stranut.

La nivel global, rujeola ramane o cauza principala de deces in randul copiilor, estimandu-se ca aproximativ 160.000 de copii mor in fiecare an din cauza complicatiilor bolii, informeaza expertii din cadrul Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control).