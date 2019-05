Rujeola continuă să facă ravagii! 83 de noi îmbolnăviri au fost înregistrate doar în ultimele 7 zile în București și alte 13 județe din țară. Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România este aproape 17.000, din care 64 de decese.

Cele mai multe au fost înregistrate în judeţul Neamţ, urmat de Teleorman, Braşov, Buzău şi Bucureşti.Rujeola este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații.

Astfel, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare.

Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală.

