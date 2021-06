Rupere de nori: Mai multe județe, afectate de ploile torențiale. DN 1 a fost acoperit cu aluviuni în zona localității Comarnic. Mesaj RO-Alert de vreme rea, în Capitală (VIDEO)

O nouă rupere de nori a creat probleme în mai multe județe din țară. A fost dezastru în Buzău și în Dâmbovița, la fel și în județul Prahova. Polile torențiale au lăsat în urmă străzi inundate, aluviuni pe DN1 și șuvoaie care au înconjurat casele. Probleme au fost și în localitățile din apropierea Bucureștiului.

După nici o oră de ploaie torențială, străzile din orașul prahovean Breaza au devenit canale pe care curgea apă murdară, care aducea petriș și cam tot ce întâlnea în cale. Aceste imagini dramatice au fost sunt din comuna Șomari, unde apa aproape că a năvălit în casele localnicilor. Și tot pe Valea Prahovei, DN 1 a fost acoperit cu aluviuni în zona localității Comarnic. O jumătate de oră au staționat șoferii în zona în care bolovanii au fost aduși de pe versanți direct pe drum. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Ploile au adus necazuri și județul Buzău. În comuna Berca, canalizarea a nu a putut face față cantității mari de apă. Șuvoaiele au acoperit mai multe străzi. Mașinile au înaintat cu greu, iar pietonii s-au ferit cum au putut de apa de pe alei.

