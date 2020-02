S-a aflat locul secret din București, în care sunt ținuți suspecții de coronavirus: Doi bărbați sunt izolați în prezent, într-o clinică ce poate adăposti până la 100 de pacienți

Doi bărbați sunt ținuți sub măsuri speciale de protecție în Sectorul 3 al Capitalei. Ei au fost aduși cu un avion militar din Wuhan, orașul din China unde a izbucnit epidemia de coronavirus, și la aterizarea în țară au fost preluați de o maşină a serviciilor sociale de la Primăria Capitalei le-a adus celor doi apă şi mâncare, potrivit a1.ro.

Autorităţile au luat măsuri speciale şi în cazul celor care i-au adus acasă pe cei doi: piloţi, medici şi echipajul de bord al avionului militar. În timpul zborului cei doi bărbaţi au fost izolaţi într-o capsulă închisă etanş, ventilată şi instalată în compartimentul cargo al aeronavei.

Vestea vine în contextul în care Primăria Capitalei a pus la dispozițiu un spațiu pentru persoanele care au fost în zona în care a fost depistat coronavirusul și care vor trebui să fie în carantină timp de 14 zile, a anunțat, luni, primarul general Gabriela Firea, transmite Agerpres.

„Pe acest subiect domnul secretar de stat, Raed Arafat, face toate comunicările publice. Aşa este şi normal şi legal. Pot să confirm doar faptul că atât săptămâna trecută, cât şi în weekend am ţinut permanent legătura cu Raed Arafat în cadrul Comitetului de situaţii de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti şi împreună am luat toate măsurile care se impun. Este adevărat, am pus la dispoziţie o locaţie pentru persoanele care trebuie să fie carantinate în această perioadă timp de 14 zile. Locaţia a fost pusă la dispoziţie de către Primăria Capitalei. Este un secret de serviciu, nu pot să vă dau adresa, aşa am stabilit spre binele acestor persoane care trebuie să stea în carantină 14 zile şi al persoanelor care vor veni în continuare în ţară şi vor avea nevoie de un spaţiu, în primul rând securizat, un spaţiu adecvat, primitor, cu îmbrăcăminte, alimente, obiecte de îngrijire personală, astfel încât să se simtă în siguranţă", a spus Firea, la Palatul Parlamentului.

Edilul precizase că, în prezent, două persoane sunt ținute în carantină, dar identitatea lor rămâne secretă. Clădirea respectivă are o capacitate de cazare de cel mult 100 de oameni. Spațiul este destinat persoanelor ce au revenit recent din China.