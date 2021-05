S-a aprins Lumina Sfântă la Ierusalim: La ceremonia oficiată de Patriarhul Teofil al III-lea au participat 2.500 de oameni. O delegație a Patriarhiei Române o va aduce în țară, sâmbătă seară (VIDEO)

Imagini impresionante la Sfântul Mormânt, unde sâmbătă s-a aprins Lumina Sfântă. Din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor sale specifice, numărul persoanelor prezente la ceremonia condusă de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a fost limitat la 2.500.e. În Israel s-a deplasat și o delegație a Patriarhiei Române, care va aduce Sfânta Lumină în România.

