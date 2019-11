Echipa de cercetători care a analizat bucata de gheață albastră căzută săptămâna trecută lângă o localitate de lângă Iași a ajuns la o concluzie ieșită din comun. Se pare că substanța care a cauzat culoarea anormală dar și mărimea considerabilă a bucății de gheață nu este de natură umană deși este UREE. Se pare că substanțe industriale prezente în atmosferă s-au ridicat la o altitudine foarte mare unde s-a format bucata de gheață care mai apoi a căzut prin tavanul casei din localitatea Târgul Frumos. Echipa formată din patru cercetători a avut o misiune grea în a identifica sursa substanțelor mai ales că o primă ipoteză era cea a unei scurgeri dintr-un avion comercial, dar care nu s-a confirmat. Iată explicația completă trasmisă de echipa de cercetători:

"De unde provine bulgarele de gheata cazut la Târgu Frumos?

Nu a fost avion comercial, de persone si nici militar! Un fenomen de departe foarte complex.

Factor cheie UREEA industriala. Nu umana, nu din urina!

Context: in data de 19 noiembrie, ora 13:50-13:55, o bucata foarte mare de gheata a strapuns cu putere acoperisul ranforsat al unui solar producind la contactul cu solul un zgomot puternic. Gaura din acoperis a fost de peste 20 cm iar in urma loviturilor cu acoperisul si cu solul au rezultat fragmente. Unul dintre cele mai mari fragmente recuperate cintereste 400 grame si are dimensiunea de 10 cm.

Aspecte fizice de suprafata

Fragmentul a fost mentinut tot timpul la rece (depozitat imediat dupa cadere, transportat la Iasi si supus analizelor). Fragmentul prezinta o culoare albastra si duritate mare. Se observa o structura de formare cu multe iregularitati, gauri mari, aspect neomogen. Culoarea se pierde in timp, bucata de gheata, dupa o saptamina de la pastrare, a capatat o culoare mai slab evidentiata decit inainte.

Analize fizico-chimice

Compusul analizat contine uree! DA! Dar atentie, nu este uree umana! Ureea din bucata de gheata nu provine din urina! Bucata de gheata contine de asemenea un amestec de particule de praf si variati poluanti din atmosfera, contine potasiu, sodiu, sulf, calciu.

De unde provine ureea?

Pe de o parte, aceasta se regaseste sub forma lichida sau solida in ingrasamintele agricole. Functie de tipul de ingrasaminte, de natura solului, de natura plantelor, etc- aceste ingrasaminte pot avea granulatii diferite si culori diferite, inclusiv poate fi de culoare albastra! Culoarea albastra poate rezulta din diverse interactiuni fizico - chimice cu alti compusi cu care se afla in amestec sau vine in contact ori poate fi data de rasinile speciale folosite de producatori pentru a acoperi granulele. Pe de alta parte, ureea este folosita pentru reducerea poluarii cu NOx produsi de masinile diesel (acestea au un rezervor separat cu uree/AdBlue, diferit de cel de combustibil)- sistem de injecție cu AdBlue / SCR – Selective Catalityc Reduction.

Ce proprietati are aceasta substanta, ureea?

Pe lânga actiunea de hranire a solului si a plantelor prin eliberarea in sol a azotului (fapt dovedit clar de compozitia chimica prezentata mai sus), ureea prezinta doua calitati remarcabile!

1. Cel putin la temperatura joasa absoarbe foarte puternic apa din aer (a se vedea, spre exemplu filmul alaturat: bucata de gheata asezata isi creste masa foarte repede absorbind noxele si apa din atmosfera)

2. Ureea este unul dintre cei mai puternice surse de nucleatie in atmosfera. In solutie cu apa, ureea absoarbe foarte puternic caldura (endotermica), are un puternic efect de racire! Imprastiata in atmosfera produce centri de nucleatie, dar si de cristalizare pentru formarea fulgilor de zapada, a zapezii!!!! Temperatura atmosferei de -11.9 grade C pare ideala pentru cresterea rapida a cristalelor de gheata!

Conditii meteorologice

La ora formarii si caderii acestui bulgare de gheata, umiditatea la sol era de aproape 90%, vintul batea din sector sud-sud estic cu viteza mica! Cu cresterea inaltimii, pe la 700 de metri, umiditatea a crescut pina la valori de 99%, apoi inregistreaza o scadere astfel incit la inaltimea de peste 4 km atingea valori de 40 %. La aceasta inaltime, vintul batea din vest cu o viteza de 20km/h. La aceasta inaltime temperature aerului a avut valori de minus 10 grade C, aceasta scazind pe vertical pina la valori de minus 56 grade C (la altitudine de 10 km, La aceasta altitudine masele de aer se miscau din vest cu viteza de 60 km/h. Sursa datelor meteo folosite aici este windy.com

Explicatii:

De departe excludem ca sursa a acestui fenomen, un avion care ar fi trecut prin acea zona la altitudine foarte mare. Exista multe scenarii, observatii, descrieri, afirmatii legate de posibile scurgeri accidentale ale fluidului folosit la curatirea sau evacuarea la sol a containelor cu deseuri adunate in toaleta, etc. In acest caz, si e foarte posibil ca si in altele, nu este cazul! Pentru ca bucata de gheata nu are compusii caracteristici. Apoi, la acea ora, cel mai apropiat avion (conform https://www.flightradar24.com/) care avea traiectoria prin vecinatatea localitatii, zbura peste Botosani sau inca nici nu intrase pe teritoriul tarii (aeronava Airbus A320, Stockholm-Istanbul). Persoana aflata la 7 metri in acel solar a spus ca nu a auzit la acea ora nici un avion.

Ureea a ajuns in aer fie ridicata de curentii de aer, fie raspindita de un avion sau elicopter la joasa altitudine care imprastie cu ingrasaminte organice. Sursa principala ar putea fi din zona de sud-vest sau vest, din vecinatatea orasului Tg Frumos. Au fost conditii meteo ideale si cu umiditate mare la sol. Temperatura la sol era de aproape 13 grade C la ora 14. In atmosfera, la inaltimi superioare ajung multe. Sunt fenomene care inlesnec reactii tipice cu modificarea proprietatilor geometrice si chimice, cu modificarea culorii, etc. Pot fi ingredienti din poluarea locala, produsi biologici, pot fi anumiti compusi naturali care se ridica in atmosfera si produc modificari de culoare, modificari fizico-chimice. Aici mai avem foarte mult de analizat si de gasit elemente care sa precizeze exact natural lor.

Fenomenul de la Tirgu Frumos este de departe unul de mare importanta stiintifica. Arata clar ca anumite activitati umane (antropice) pot produce in atmosfera fenomene complexe. Unele pot fi utile (modificarea vremii prin insamintarea cu uree a atmosferei la baza norilor). In conditii particulare, ingrasamintele produc aceste fenomene severe din atmosfera. Particulele formate, cresc, cresc, se aduna multa apa in jurul lor, se racesc continuu, urca in paturile atmosferice, coboara, etc, pina cind greutatea nu mai poate fi sustinuta de curentii de aer, si cade. Ma astept ca astfel de fenomene sa se mai produca. Ma astept ca excesul de uree raspindit in atmosfera si poluarea zonala sa fie mai atent monitorizate. Aici si oriunde in lume.

Aceste studii au la baza analize fizico-chimice multiple. Au la baza lucrari stiintifice importante. Au la baza si multe informatii primite din intreaga lume.

Va multumim!

Silviu Gurlui

Iuliana Cocean

Alexandru Cocean

Nicanor Cimpoesu” a scris Silviu Gurlui pe facebook.