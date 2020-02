„S-a împrăștiat coronavirusul?”. Medicii au scăpat targa cu prima pacientă suspectă de infecție, pe când o duceau spre Capitală pentru investigații... Nici ridicarea n-a fost lipsită de emoții (VIDEO)

România are primul pacient suspect de coronavirus, ce a provocat deja sute de morți la nivel global și alte câteva mii de cazuri de infecție. Mai exact, este vorba despre o profesoară de engleză din Suceava, care s-a întors recent din Kunming, China, și prezintă simtopele virusului ucigaș. (Detalii AICI)

Pentru că a fost nevoie ca pacienta să fie transferată de urgență la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București, de la spitalul din Suceava, pentru alte investigații, specialiștii au închis-o într-un soi de carantină portabilă, pentru a preveni răspândirea coronavirusului în cazul în care acesta într-adevăr a infectat pacienta.

Ei, bine, drumul n-a fost lipsit de peripeții pentru că, pe când se pregăteau să o urce în ambulanță, medicii, îmbrăcați la rândul lor în echipamente de protecție, au scăpat targa cu pacienta. Mai mult decât atât, nici ridicarea n-a fost lipsită de probleme.

Momentul a fost comentat de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România!” de pe B1 TV: „S-a împrăștiat coronavirusul?”

