„No Time to Die” se va numi al 25-lea film din seria „James Bond”, tot cu Daniel Craig în rol principal.

Trailerul a fost lansat miercuri și deja a devenit viral pe internet!

Rolul negativ în noul film a revenit lui Rami Malek, premiat anul acesta cu Oscar pentru interpretarea din „Bohemian Rhapsody”.

Pelicula va fi lansată pe 2 aprilie în Marea Britanie şi pe 8 aprilie în Statele Unite și se anunță deja a fi un mare succes.

