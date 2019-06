IMAGINI SPECTACULOASE de la ceremonia de deschidere a Saber Guardian 2019, cel mai mare exercițiu militar multinațional al anului (VIDEO)

Mii de militari din mai multe țări participă, până pe 24 iunie, la exercițiul multinațional „Saber Guardian 2019” (SG19), condus de Forțele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR) și Statul Major al Forțelor Terestre al Armatei României.

Imagini impresionante au fost surprinse în timpul ceremoniei deschidere a exercițiului multinațional, desfășurată la Centrul Național de Instruire Întrunită “Getica” din Cincu.

Video: SPC Brian Pearson - PA Michigan National Guard

