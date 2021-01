Sabin Orcan, despre imaginile cu oamenii care stau la coadă se se vaccineze anti-COVID-19: Este demotivant. Această campanie a început cu stângul

Jurnalistul Sabin Orcan a comentat luni seară, în platoul emisiunii "Dosar de politician", de pe B1 TV, imaginile cu oamenii care stau la coadă, în ger, așteptând să fie imunizați împotriva COVID-19, din cauza unor probleme pe care le-a avut platfoma online de vaccinare.

Potrivit acestuia, camapnia de vaccinare a început cu stângul în România, din cauză că imaginile vor descuraja mulți oameni care se gândeau să se vaccineze.

"Sunt oameni care au avut experiențe absolut îngrozitoare. Fie n-a mers platforma, care ține de STS și de o altă instituție a statului, fie au fost programați la anumite ore și au fost nevoiți să stea câteva ore.

Israelul este un stat de 70 și ceva de ani, aflat permanent în război și unde lucrurile funcționează ca ceasul elvețian. România nu e Israel nici pe departe. Nimic nu funcționează ca-n Israel în România. Văzând aceste imagini la televizor, există oameni care sunt acasă și zic: 'De ce să mă duc să stau la coada asta?! Nu mă mai programez'. Asta este demotivant pentru oamenii care înclinau să se vaccineze. Nu asta este campania de promovarea a vaccinării și de convingere a populației să se vaccineze. Această campanie a început cu stângul, dar nu este doar vina lui Vlad Voiculescu și cred ca ar trebui ca autoritățile să învețe din mers această lecție", a explicat Orcan.

