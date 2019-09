Gest halucinant. Copii, obligați să facă mătănii pe ciment când nu sunt ascultători. Supraveghetor: 'Cine nu rezistă două ore, să își pună scutec' (VIDEO)

Gest halucinant al directoarei unui ONG din judeţul Sălaj. Femeia obliga copiii să facă mătănii pe ciment când nu erau ascultători. Mai mult, cei care nu erau atenţi la indicaţiile ei, primeau mătănii în plus, deşi se plângeau de durere, informează B1 TV.

Într-un filmuleţ postat pe reţelele de socializare apar mai mulţi copii care sunt puşi să facă mătănii pe beton, cei mai neascultători fiind pedepsiţi cu mătănii suplimentare. Totul s-a întâmplat la un festival din Sălaj.

Pe pagina de Facebook a Asociaţiei "Inimioare fericite", un ONG care funcţionează pe lângă Mănăstirea Bobota din judeţul Sălaj, a fost postată o filmare în care mai mulţi copii au fost puşi să execute 20 de mătănii, închinându-se şi mai apoi, îngenunchind şi sărutând cimentul. Pentru mulţi dintre cei mici, efortul este unul considerabil. În timp ce unii se plâng că "nu mai pot" ori spun "vai de capul meu!", alţii gâfâie epuizaţi.

În tot acest timp, ei sunt instruiţi de către Mihaela Ţiba, directorul Asociaţiei, cum să se comporte la liturghia de duminică şi avertizaţi să rămână acasă ori să îşi pună scutec dacă nu se pot abţine de la a merge la toaletă pe parcursul celor două ore ale slujbei.

Abordarea celor de la Asociaţie a stârnit nemulţumire în rândul internauţilor.

”Mi se pare o formă de umilinţă, nu de corectare, mustrare pentru ceva ce au greşit. Ca părinte, nu ştiu dacă aş putea tolera să îmi văd copilul într-o asemenea ipostază. Consider că această filmare ar fi mai bine să fie ştearsă. Aşa ceva chiar nu era de filmat şi postat", comentează o femeie.

„Asta cu religia este o treabă sensibilă, însă eu nu aş vrea aşa ceva pentru copilul meu, nu cred în umiliţa asta; după mine, credinţa în Dumnezeu este despre iertare, nu despre pedeapsă, mai ales când e vorba de inocenţa acestor copii, însă asta e lumea în care trăim”, scrie un alt părinte.

Asociaţia "Inimioare fericite" sprijină circa 150 de copii proveniţi din familii defavorizate din sate ale judeţelor Sălaj, Cluj şi Satu Mare.

