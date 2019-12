INCREDIBIL: Sărbători cu salată boeuf făcută la... BETONIERĂ (VIDEO)

Nu există sărbători la români fără a avea pe masă salată boeuf. Dar ce te faci când ai o familie mare? Pregăteşti ingredientele şi le amesteci la... betonieră.

Echipat corespunzător, un bărbat a fost filmat în timp adăuga, rând pe rând, toate ingredientele pentru salată, într-o betonieră.

Imaginile, care au ajuns pe rețelele sociale, nu mai au nevoie de niciun comentariu.

