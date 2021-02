Salvamont Poiana Brașov: O zi cu multe evenimente – 17 persoane au cerut ajutor după ce s-au accidentat sau au rămas blocate pe pârtii (VIDEO)

Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat, luni, să intervină în 14 cazuri, însumând 17 persoane care fie s-au accidentat, fie au rămas blocate în timp ce practicau sporturile de iarnă pe pârtiile de schi sau săniuș din Poiana Brașov și Masivul Postăvaru.

Salvamont Poiana Brașov, despre intervențiile de luni, 1 februarie

„O zi cu multe evenimente si cu multe persoane ramase blocate pe partiile de schi din partea superioara a masivului, dupa inchiderea instalatiilor de transport pe cablu. Astazi, 01.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 14 cazuri, insumand 17 persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate in timp ce practicau sporturile de iarna pe partiile de schi sau sanius din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor, urmand sa le transporte la baza muntelui, unde 3 dintre acestea au fost trimise, cu echipajele SMURD venite in sprijin, catre unitatile spitalicesti”, se arată într-o informare postată de Salvamont Poiana Brașov, luni seară, pe Facebook.

Reprezentanții Salvamont Poiana Brașov au făcut o serie de recomandări pentru schiorii începători.

„Recomandam schiorilor incepatori, care nu sunt insotiti de un monitor de schi, sa nu mai urce in masiv in apropierea orei de inchidere a instalatiilor de transport pe cablu si sa nu mai aleaga partii care sunt peste nivelul lor de pregatire, atat fizica, cat si tehnica. Acestia ar trebui sa ramana pe partiile destinate incepatorilor, de la baza masivului, respectiv partia Bradu si partia Stadion. Partiile din partea superioara sunt foarte lungi, cu sectiuni foarte inclinate si se adreseaza nivelurilor medii si avansate”, se mai arată în aceeași postare.

Conform sursei citate, de la începutul sezonului de schi, salvamontiștii din Poiana Brasov au intervenit în 230 de cazuri, implicând 237 de persoane care s-au accidentat, rătăcit sau care au trebuit sa fie evacuate.

„Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!”, se conchide în postarea Salvamont Poiana Brașov.