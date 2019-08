EXCLUSIV ONLINE // La solicitarea B1.ro, Ministerul Afacerilor Externe a făcut, marți, noi precizări cu privire la situația românilor rămași captivi pe Insula grecească Samothraki.

MAE transmite că Ambasada României la Atena monitorizează îndeaproape evoluția incidentelor provocate de un incendiu de vegetație în apropierea portului de pe insulă și este în legătură directă cu Celula de Criză instituită la nivelul autorităților elene.

"Din informațiile obținute, incendiul se află sub control și nu prezintă riscuri imediate pentru așezările din zonă.

Totodată, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (vânt deosebit de puternic), circulația navelor este temporar suspendată", transmite MAE.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.