Sancțiuni USTURĂTOARE date de Protecția Consumatorilor după controale la spații de joacă pentru copii (VIDEO)

Locurile de joacă sunt un adevărat pericol pentru copii.

În urma controalelor efectuate de inspectorii pentru Protecţia Consumatorilor a fost oprită activitatea temporar pentru aproximativ 70 de operatori economici.

La nivelul întregii ţări, au fost verificaţi 275 de operatori economici, din toate judeţele ţării.

În urma acestei acţiuni, au fost aplicate 168 de sancţiuni contravenţionale dintre care 103 avertismente şi 65 amenzi contravenţionale în valoare de 324.000 de lei.

