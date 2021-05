Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov: Neîncrederea în vaccinare a poporului român vine mai degrabă din neîncredere în autoritate (VIDEO)

Președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat, marți, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că neîncrederea în vaccinare a poporului român vine din neîncrederea în autoritate.

Aceasta a afirmat că, până acum, pacienții vaccinați până acum reprezintă partea populației care își dorea „realmente să se vaccineze”.

„De la începutul campaniei de vaccinare, practic ceea ce s-au vaccinat până acum, un mare număr de pacienți au fost programați de medicii de familie pe platformă și ca urmare i-am și convins dacă era cazul, pentru că, până acum, am asistat la un val de dorință de a se vaccina. Practic, această parte din populație care s-a vaccinat reprezintă acea parte care își dorea realmente să se vaccineze, adică nu a fost foarte greu”, a spus ea.

Președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov consideră că greul începe acum, iar „neîncrederea în vaccinare a poporului român vine mai degrabă din neîncredere în autoritate”.

„Greul acum începe, pentru că deja ne aflăm în fața populației care este ezitantă la vaccinare, iar ezitarea la vaccinare nu vine neapărat dintr-o luptă permanentă dintre forțele binelui și forțele răului. Știți că există o mișcare anti-vaccinare, dar toată această problemă cu care ne confruntăm acum este legată de ezitarea la vaccinare, iar neîncrederea în vaccinare a poporului român vine mai degrabă din neîncredere în autoritate”, a precizat Sandra Alexiu.

„Procentul care se opun realimente vaccinării sau sunt contra vaccinării este un procent destul de mic. Este un procent care este, cred, sub 5% din populație, cel puțin așa arăta statisticilie. Restul populației este ezitantă, care cumva alternează între a se vaccina și a nu se vaccina”, a adăugat aceasta.

