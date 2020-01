România, țara autostrăzilor abandonate. Imagini în premieră de pe șantierele țării / Lucian Bode: "Am avut foarte multe întâlniri cu reprezentanți ai companiilor care lucrează pe aceste loturi" (VIDEO)

Jurnalistul Ștefan Etveș a prezentat în premieră în emisiunea "Drumurile noastre" pe care o moderează pe B1TV imagini de pe șantierele abandonate unde trebuiau să fie construite autostrăzile din România, dar proiectele au fost abandonate din incapacitatea autorităților de a finaliza lucrările.

"Am ajuns pe șantierele autostrăzilor abandonate, DA, România este campioana autostrăzilor muzeu și proiectelor abandonate. Am luat la picior șantierele abandonate, aici vorbim de autostrada Sebeș-Turda și o porțiune din fosta, autostradă Bechtel, redenumită autostrada Transilvania. În ultima ședință de guvern din 2019, premierul Orban a tras un semnal de alarmă în privința loturilor 1 și 2 din autostrada Sebeș-Turda și o porțiune din autostrada Transilvania.

Ludovic Orban îi recomanda ministrului Transporturilor, Lucian Bode să se ducă pe autostrăzile abandonate. Emisiunea Drumurile Noastre a ajuns în urmă cu două zile pe șantiere, înaintea ministrului Bode, astăzi, ministrul Transporturilor a dat prima tură pe autostrăzile abandonate. (...)

Lotul 2 din autostrada Sebeș-Turda, un proiect tărăgănat de aproape 4 ani, lucrare promisă a se finaliza în în 2016, astăzi vorbim despre un proiect abandonat, grecii de la Aktor se fac că lucrează pentru cei 24 km de autostradă. Am găsit un șantier abandonat, gunoaie și un munte de incompetență.

Mai mult, pe un lot de autostradă, între Târgu Mureș și Turda, după trei ani de la începerea proiectului, pas oile, au crescut bălării și o poțiune din aliniamentul autostrăzii s-a transformat în groapă de gunoi. DA, autostrăzile din România au devenit gropi de gunoi", a arătat Ștefan Etveș în emisiunea "Drumurile Noastre".

Într-o intervenție telefonică în emisiune, ministrul Lucian Bode a subliniat că face demersuri concrete pentru a vedea că anteprenorii care au primit lucrările își duc la îndeplinire sarcinile.

"Nu se rezumă doar la discuții, am avut foarte multe întâlniri cu reprezentanți ai companiilor care lucrează pe aceste loturi, dar apropo de anunțarea vizitei de astăzi. Știți bine că nu se lucrează până în 20 ianuarie pe niciun tronson de autostradă în România și atunci am profitat de această perioadă și astăzi pentru cele două obiective, Iernut - Ghețani și Ghețani - Câmpia Turzii, am convocat antreprenorii Astaldi și Straco la Ungheni și am avut o discuții cu toți subcontractorii, și cei declarați și furnizorii de materiale și servicii, și, de asemenea, același îl fac peste câteva minute pe Sebeș - Turda, cele două loturi", a declarat ministrul Transporturilor.

Acesta a oferit și exemple concrete privind problemele pe care le-a găsit pe șantiere.

"Am constatat că anteprenorii se plâng că nu li se plătesc revendicările, că au anumite întârzieri în eliberarea unor avize și le-am spus foarte clar că din punctul nostru de vedere noi nu avem nicio întârziere la plată față de anteprenori, în schimb am constatat că anteprenorii nu își plătesc subcontractorii. În condițiile în care nu sunt plătiți subcontractorii și furnizorii avem întârzieri enorm de mari. Nu este posibil ca tu anteprenor general să îți iei banii la zi și tu mai departe să nu îți plătesc subcontractorii și atunci apar aceste întârzieri.

Avem o problemă foarte foarte complicată pe lotul Ghețani - Câmpia Turzii unde lucrează Straco. Astăzi, se judecă la Curtea de Apel București 7 solicitări de declare a falimentului companiei Straco. Imaginați-vă ce ar însemna ca această companie să intre în faliment. Din păcate cei care au fost înaintea noastră și erau obligați să sprijine în demersurile anteprenorului să scape de acest probleme pe care le au.

Reprezentatul companie Straco mi-a spus astăzi că atunci când m-am dus la CNAIR când compania era condusă de Narcis Neagra, propunerea făcută de Neaga a fost să o vândă, să o cumpere CNAIR. Noapte minții! Să cumpere CNAIR firma Straco. Îți stă mintea în loc ce auzi", a precizat Lucian Bode.