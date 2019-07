EXCLUSIV ONLINE // Lucrările la tronsonul II al drumului expres Craiova - Piteşti, cu o lungime de 40 de kilometri, au început, cel puţin oficial, cu câteva zile înainte de alegerile europarlamentare, în prezenţa liderului PSD Liviu Dragnea şi a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc. Atunci, extrem de optimist privind viteza cu care va înainta proiectul, Liviu Dragnea îi cerea lui Cuc să vină şi în weekend să monitorizeze situaţia de pe teren şi susţinea că lucrările vor fi gata până la finalul anului. (Detalii AICI)

La două luni de la acest moment, şantierul drumului expres arată ca o zonă abandonată. Prezent la faţa locului, jurnalistul Ştefan Etveş a filmat pentru B1.ro felul în care arată şantierul şi a remarcat că până şi bordurile puse atunci de Dragnea, Cuc şi Olguţa au dispărut.

"Șantierul primului Drum Expres din România, Craiova-Pitești! Chiar dacă Dragnea, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i Lia Olguţa Vasilescu au inaugurat cu fanfara lucrările primului drum expres din România. Astăzi, nu mai există nici bordurile plantate de cei trei PSD-işti. Mai mult, nici paza nu mai există, am găsit un utilaj, ruginit. Suntem în luna Iulie, niciun muncitor sau utilaj pe șantier”, a afirmat Ştefan Etveş pentru B1.ro.

