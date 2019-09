Săptămână decisivă în ancheta de la Caracal! Gheorghe Dincă, principalul suspect în tragedia soldată cu cel puțin două fete dispărute, despre care se crede că ar fi murit, a fost adus duminică în arestul central din București, iar luni va fi supus unei expertize psihiatrice, potrivit B1TV.

