Şapte cetăţeni vietnamezi au fost descoperiți, în noaptea de joi spre vineri, de Poliția de Frontieră Giurgiu, înghesuiți într-un microbuz, printre lăzile de fructe. Aceștia intenționau să tranziteze ilegal România și să ajungă în Germania.

"În data 25.09.2020, în jurul orei 02.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra în ţară, la volanul unui microbuz marca Iveco, înmatriculat în Grecia, un cetăţean grec, în vârstă de 47 de ani, care transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, fructe din Grecia pentru o societate din România. La verificarea mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au observat, în partea din faţă a vehiculului, un compartiment special amenajat, realizat din paleţi, peste care erau puse mai multe lăzi cu fructe.În urma controlului amănunţit, în compartimentul special creat, au fost descoperiţi ascunşi şapte cetăţeni străini, cinci bărbaţi şi două femei, care nu deţineau documente de identitate", a transmis Poliția de Frontieră Română.

