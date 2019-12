Atmosferă incendiară în parcul Sebastian! S-au aprins luminile de Sărbători. Cei care au dat ordinul de aprindere a luminilor au fost copiii din sectorul 5, asistaţi de primarul Daniel Florea.

De la eveniment nu a lipsit Moş Crăciun, care a împărţit daruri copiilor, s-a cântat muzică uşoară, dar şi muzică populară. Pentru pofticioşi s-au servit clătite, gogoşi şi vin fiert!

Cu ocazia evenimentului, scena amenajată în Parcul Sebastian a găzduit cântăreţi de muzică uşoară, dar şi populară, în aplauzele celor prezenţi.

Moş Crăciun i-a primit pe copii aşa cum se cuvine şi le-a făcut daruri, pentru că au fost cuminţi.

Amfitrionul evenimentului a fost primarul sectorului 5, Daniel Florea, care a sosit împreună cu familia.

După aprinderea festivă a luminilor, primarul Daniel Florea a făcut o baie de mulţime.

