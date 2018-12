SĂRBĂTOARE MARE! Credincioșii sunt vindecați de boli grele dacă se închină acestor SFINȚI

Biserica Ortodoxa ii praznuieste astazi pe cei 10 mucenici din Creta.

Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Agatopus, Vasilide, Evarest si Pompie au fost prigoniti in jurul anului 250, in insula Creta, din porunca imparatului Deciu. Cei zece au refuzat sa se inchine idolilor, au marturisit ca sunt crestini, asa ca au fost pedepsiti, iar capul le-a fost taiat.

Ortodocsii il praznuiesc azi si pe Sfantul Naum de Ohrida. Acesta a fost unul din ucenicii Sfintilor Chiril si Metodie. In anul 868 a fost hirotonit preot in Roma. Sfantul Naum este unul dintre intemeietorii Scolii de Literatura din Pliska si tot el a intemeiat Manastirea de langa Lacul Ohrida. Mai tarziu, tot in aceasta manastire vor fi aduse Sfintele sale Moaste. Moastele sale facatoare de minuni uimesc si astazi pe credinciosii care sunt vindecati de boli grele, indeosebi nebunie.

Tot pe 23 decembrie, mai sunt praznuiti si Sfantul Cuvios Pavel, arhiepiscopul Neocezareii, Sfantul Mucenic Shinon.

