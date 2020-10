Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, în timpul pandemiei. Ce condiții trebuie să respecte credincioşii

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, se va desfășura loc în acest an în condiții speciale, de duminică până marţi. A fost format un culoar unic, astfel încât să fie respectate măsurile impuse de pandemie.

Moaștele au fost scoase duminică dimineața în procesiune și așezate în baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală din Capitală, unde vor fi, până la sfârşitul zilei de marţi, 27 octombrie, potrivit Digi 24.

Pe trotuar sunt trasate marcaje care să îi facă pe oameni să respecte distanța de 1,5 metri unul față de celălalt.

Credincioșii vor putea să vină să se roage la moaștele sfântului Dimitrie cel Nou doar trei zile. La Pelerinaj vor merge doar cei care au locuință sau reședință în Capitală. Jandarmii se vor asigura de respectarea acestei măsuri, care la fel ca la Sf Parascheva de la Iași, le vor verifica buletinele tuturor celor care vin pe Dealul Mitropoliei.

Alături de aceste sfinte moaşte vor sta cele ale Sfântului Stelian - Ocrotitorul copiilor, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Nectarie, informează Patriarhia Română.

Potrivit Patriahiei, credincioșii din municipiul București trebuie să respecte următoarele măsuri:

- Între orele 9,00 -12,30, va avea loc Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta Catedralei Patriarhale.

- Luni, 26 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, de la ora 9,30, se va săvârşi Sfânta Liturghie la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală.

- Marţi, 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, începând cu ora 9,00, la Altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, împreună cu cei trei episcopi vicari din Bucureşti, câţiva preoţi şi diaconi.

- Reintroducerea Sfintelor Moaşte în Catedrala Patriarhală se va face la sfârşitul zilei de 27 octombrie, după închinarea ultimului credincios.

