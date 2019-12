Șase cetățeni turci, reținuți de Poliția de frontieră: Bărbații au traversat ilegal graniţa dintre Republica Moldova şi România (VIDEO)

Şase cetăţeni turci care au traversat ilegal graniţa dintre Republica Moldova şi România au fost reţinuţi de poliţia de frontieră. Bărbaţii au vârste cuprinse între 20 şi 38 de ani şi încercau să ajungă în Spaţiul Schengen, informează B1 TV.

Cei șase cetăţeni turci au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră în prima zi de Crăciun, în localitatea Mitoc, din judeţul Botoşani.

Bărbaţii traversaseră ilegal frontiera României cu Republica Moldova şi aveau asupra lor documente de identitate emise de autorităţile turce. Ei le-au spus poliţiştilor că intenţionau să ajungă într-un stat din Spaţiul Schengen.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele celor șase cetăţeni turci pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat şi i-au predat autorităţilor din Republica Moldova, pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au precizat că reprezentanţii României şi ai Moldovei vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună.

