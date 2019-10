UPDATE 20.45 Cele șase persoane reținute în cazul crimei din Piața Constituției au fost arestate preventiv, informează B1 TV.

Șase persoane au fost reţinute în cazul de omor din Piaţa Constituţiei. Suspecţii au fost audiaţi la Poliţia Capitalei. Printre ei se află şi un antrenor de box, care fusese eliberat anul trecut prin recurs compensatoriu, după ce fusese încarcerat pentru crimă, informează B1 TV. Cei şase indivizi au fost reţinuţi pentru instigare la omor sau chiar pentru omor. Audierile continuă în acest caz care a alertat opinia publică în ultimele zile.

Antrenorul de box din București Romeo Păun a fost reținut şi dus la audieri la Poliţia Capitalei, ca suspect. Acuzaţia care i se aduce este de omor, în cazul crimei din Piața Constituției de acum şase zile. Bărbatul a fost boxer între anii 2005-2018, având cinci victorii, 19 înfrângeri și două egaluri la activ în carieră.

Întrebat de jurnaliști dacă este sau nu vinovat de crima care a avut loc în apropiere de Palatul Parlamentului, Romeo Păun a negat.

Unul dintre cei reţinuţi pentru audieri a devenit agresiv verbal la adresa jurnaliștilor.

Şi Romeo Păun, şi un alt suspect în cazul crimei din Piața Constituției au fost eliberați mai repede din penitenciar, anul trecut, în baza legii recursului compensatoriu. Cei doi fuseseră încarcerați tot pentru crimă. În urmă cu 10 ani mai multe persoane din cercul de suspecți din dosarul din Piața Constituției au participat la un omor în cartierul Tei-Toboc. Până acum doar Romeo Păun a fost reținut în ciuda unei acțiuni de amplore în zona în care locuiesc.

Polițiștii au făcut, vineri, 21 de percheziţii domiciliare în București în dosarul crimei din Piața Constituției. Verificările au venit la aproape o săptămână de la bătaia din centrul Capitalei. Perchezițiile au avut loc în zona Petricani - Lacul Tei, unde polițiștii au instituit filtre și au blocat străzi.

Două grupări rivale, una din București și cealaltă din Giurgiu, s-au bătut duminică, 29 septembrie, în Piața Constituției, iar un bărbat de 30 de ani a fost ucis în urma altercaţiei. Altul, de 21 de ani, a fost găsit în stare foarte gravă. În urma necropsiei, s-a constatat că victima a murit nu din cauza împuşcăturilor, ci a loviturilor foarte puternice primite.

