Gluma zilei de pe internet este legată de premierul Viorica Dăncilă. Pe pagina de Facebook Satul Hoarca, câțiva internauți glumeți au prezentat mai multe situații amuzante. Într-una dintre acestea câțiva localnici au improvizat cum au știut ei mai bine o piscină în care se răcoresc și pe care au numit-o ”Băile Dăncilă”.

Tinerii au profitat de nopțile călduroase, de care încă mai avem parte, și s-au filmat în mijlocul unei petreceri de pomină, cu grătare și bere din belsug, totul la lumina farurilor.

Tinerii din satul Hoarca i-au dat locului, unde au loc petrecerile, numele de ”Băile Dăncilă” făcând referire la faptul că, în urmă cu mai bine de 30 de ani, Viorica Dăncilă s-a căsătorit în acel loc cu soțul ei, Cristinel, născut în acel sat.

PetrecărețIi nu au uitat să imortalizeze momentul și în timp ce petreceau de mama focului la marginea satului, tinerii se aruncau în ”piscină” strigând cât pot ei de tare ” Suntem la Băile Dăncilă”

