Un spectacol care promite să devină o normalitate, a avut loc sâmbătă seară, pe cer. Cei 60 de sateliți care au fost lansați miercuri, în spațiu de Space X, au fost vizibili și din România.

Dacă până acum au putut fi admirați din țările Europei de Vest, noaptea trecută au oferit o priveliște superbă și românilor din mai multe orașe, precum București, Cluj și pe Constanța.

Obiectele vor constitui constelația Starlink, o rețea privată cu peste 12000 de sateliți, care promite conexiune la internet la preț redus, chiar și în cele mai izolate colțuri ale planetei.

În total, 240 de aparate de acest fel au fost lansate de compania lui Elon Musk, pentru a îmbunătăți calitatea internetului. Sateliții sunt vizibili pe cerul nopții, cu ochiul liber, și apar ca o succesiune de puncte luminoase care se mișcă.

Elon Musk’s Starlink satellites light up skies over the UK#stargazing pic.twitter.com/TnbDqdv2u6