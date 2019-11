Doi elevi de liceu din Satu Mare au obţinut în instanţă dreptul de a-şi schimba sexul (VIDEO)

Decizie şoc în Instanţă! Doi elevi de liceu din Satu Mare au obţinut în instanţă dreptul de a-şi schimba sexul. Cei doi vor fi supuşi unor intervenţii chirurgicale şi au demarat deja modificarea actelor de identitate. Potrivit legislației, costurile sunt suportate din bugetul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, informează B1 TV.

