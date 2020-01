Nişte copii, suspecţii principali în cazul câinelui mutilat din Satu Mare (VIDEO)

Câinele mutilat de un grup de indivizi din Satu mare a fost salvat de veterinari. Patrupedul a trecut cu bine de operaţie spun medicii, iar poliţiştii i-au prins pe agresori. Aceştia i-ar fi băgat animalului o petardă în gură, care a explodat. Ancheta continuă în acest caz, informează B1 TV.

Potrivit, presei locale, vinovaţi sunt câțiva copii. Încă nu se știe dacă aceștia ar fi acționat în mod intenționat, punând în gura câinelui acea petardă.

