Recursul compensatoriu face noi victime: Autorul dublei crime din Satu Mare e un recidivist (VIDEO)

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul dublei crime de la Satu Mare! Cel care le-ar fi ucis pe cele două femei este un recidivist periculos, eliberat mai devreme în baza legii recursului compensatoriu, trecută prin Parlament de PSD-ALDE-UDMR.

Individul acuzat că le-ar fi ucis pe cele două femei se numeşte Marin Pinte, informează B1 TV. În 2015, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce şi-a bătut crunt soţia. În mai anul trecut, bărbatul a cerut să fie eliberat în baza legii recursului compensatoriu şi, în aceeaşi lună, a şi ieşit din penitenciar.

