Dublă crimă în Satu Mare! Două femei au fost găsite moarte în casa uneia dintre ele, de către o vecină care venea în vizită. Criminalii ar fi doi vânzători de plăpumi. Se pare că cei doi au intrat în locuinţa lor pentru a le prezenta diferite produse. Cel mai probabil, nu s-au înţeles la preţ, iar cei doi le-au bătut fără milă pe victime, informează B1 TV. Femeile nu au avut nicio şansă. La scurt timp, cei doi călăi au fost prinşi şi duşi la poliţie pentru audieri. Surse din anchetă, spun că victimele au avut parte de o moarte cumplită.

S-A AFLAT ABIA ACUM! CORNEL GALEȘ O UMILEA ÎN ULTIMUL HAL PE ILEANA CIUCULETE! ARTISTA A TRĂIT SUB TEROARE ÎN TIMPUL CĂSNICIEI! IMAGINI DE COȘMAR

Casa unde a avut loc dubla crimă a fost păzită toată noaptea de autorităţi. În faţa locuinţei s-au strâns şi localnicii, care au rămas îngroziţi de teribila crimă, care a avut loc chiar în plină zi. Cea care a decoperit trupurile neînsufleţite ale celor două femei a fost o vecină, care venise în vizită. Imediat a sunat la 112. Polițiștii, criminaliștii și procurorii s-au deplasat de urgență la fața locului și au demarat deja primele cercetări. Ancheta este condusă de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Surse din anchetă spun că pe corpul celor două femei sunt urme vizibile de violență, ceea ce duce către un verdict preliminar: dublu omor!

ȘOCANT! DETALII DESPRE INCINERAREA MONICĂI TATOIU! DETALII ULUITOARE

Principalii suspecţi au fost deja prinşi de poliţişti şi se pare că sunt doi bărbaţi din Debrecen, Ungaria, care veniseră în România să vândă plăpumi. La un moment dat, în timp ce se aflau în casa femeii, s-au hotărât să le jefuiască, iar de la jaf la crimă nu a fost decât un pas.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.