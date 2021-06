Satu Mare: Fetiţă de 10 ani, pălmuită de o adolescentă în faţa altor copii. „Sper că am filmat, că nu am dat pe lângă” (VIDEO)

Fenomenul de bullying ia amploare în România. O fetiţă de 10 ani din Satu Mare a fost pălmuită de o adolescentă în faţa altor copii, fără ca cineva să intervină. Ceilalți minori, martori la agresiune, s-au amuzat și au filmat momentul dramatic.

Imaginile șocante au fost suprinse în Cartierul Carpați II din municipiul Satu Mare, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

O fetiță de doar 10 ani cade victima unor copii mai mari, fără ca cineva să sară și să o apere.

Micuța este lovită cu palma peste față de o adolescentă de 14 ani.

În tot acest timp, un băiat filmează fără să-i pese vreun pic de victimă. Mai mult, și ceilalți martori se amuză.

„Wow! Cum îl cheamă sau o cheamă? Direct în gură. Sper că am filmat, sper că nu am dat pe lângă!”

