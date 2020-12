Satul din inima munţilor, cu şosea nouă şi iluminat modern, în care trăiesc mai puţin de 20 de oameni (VIDEO)

Iluminat cu led-uri şi şosele asfaltate în munţi. Sohodol, un sat pitoresc din Munţii Poiana Ruscă, beneficiază de toate aceste facilităţi. Însă în sat trăiesc mai puţin de 20 de oameni, iar cea mai mare teamă a lor sunt lupii, care dau târcoale gospodăriilor. Totuşi, odată cu aceaste modernizări, sătenii privesc viitorul cu optimism.

Satul pitoresc Sohodol s-a depopulat aproape complet în ultimele decenii, din cauza izolării pe o creastă din Munţii Poiana Ruscă şi a drumurilor greu accesibile. Doar 20 de localnici mai trăiesc în Sohodol, însă pe timp de iarnă puţini dintre ei pot fi găsiţi în gospodăriile lor.

„Eu am lucrat la oraș 39 de ani. Acum m-am întors aici, am câteva oi De aceea stau iarna aici”, spune Maria Muntean, citată de Adevărul.

O şosea modernă construită în ultimele luni a scos din izolarea prelungită satul din munţi şi i-a făcut pe localnici mai optimişti în privinţa viitorului aşezării. În acelaşi timp, uliţele proaspăt asfaltate ale cătunului au fost luminate cu instalaţii cu led-uri, ecologice.

