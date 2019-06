Deputatul PNL Ben Oni Ardelean şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Combatarea Discriminării, Asztalos Csaba, şi-au aruncat marţi seară cuvinte grele în emisiunea "Bună, România" de pe B1TV.

Totul a pornit după ce liberalul a cerut mai multe lămuriri despre cum poate Csaba să candideze pentru a deveni membru în boardul Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA) din partea României, deși regulamentul de concurs prevede că membrii boardului nu trebuie să fie plătiți de vreun guvern. Or, Asztalos Csaba are funcție de demnitate publică, asimilată poziției de secretar de stat, iar instituția este plătită integral de la buget.

În replică, Asztalos Csaba a susţinut că nu este nicio incompatibilitate în candidatura sa, iar acesta se bucură de independenţă, chiar dacă acesta conduce o agenţie aflată sub control parlamentar.

De aici, discuţia a degenerat, iar cei doi şi-au împărţit mai multe acuzaţii printre care aceea că Ardelean face presiune politică în mijlocul concursului sau că Asztalos Csaba ar fi practicat fundamentalist secularist prin activitatea în fruntea CNCD.

Dialogul integral poate fi urmărit integral în clipul video de mai jos:

