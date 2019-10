Scandal monstru între clanurile din Caracal. Patru persoane au fost reţinute de poliţişti vineri seară, după ce trei tineri au fost snopiţi în bătaie de bodyguarzii firmei Safety Security, firmă condusă de Remus Rădoi, zis Codiţă. Cei patru vor merge, sâmbătă, în faţa judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă, informează B1 TV.

Opt persoane au fost audiate, vineri seara, de polițiștii Serviciului de Investiții Criminale împreună cu cei din cadrul Poliției municipiului Caracal. Audierile au avut loc la doar o zi după ce în Caracal a avut loc un scandal sângeros, în urma căruia trei peroane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Trei dintre cei reţinuţi sunt angajaţi ai firme de pază şi protecţie condusă de Remus Rădoi, cel la care au apelat poliţiştii din Caracal pentru a o găsi pe Alexandra Măceşanu în primele ore după apelurile la 112. Un tânăr de 27 de ani din Caracal susţine că a fost atacat cu bestialitate de angajaţii lui Remus Rădoi, în timp ce era cu alte trei persoane, printre care și un copil. Evenimentul s-ar fi produs în apropierea unui club din Caracal. În urma, altercaţiei victimele s-au ales cu răni serioase.

Omul de afaceri Remus Rădoi a negat toate acuzaţiile. El susține că bărbatul care pretinde că a fost bătut e cel care a declanşat întregul scandal.

Cele patru persoane vor fi prezentate, sâmbătă, Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal cu propunerea de arestare preventivă pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea de obiecte periculoase.

