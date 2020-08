Scandal de proporții, în direct, între lideri de sindicat din Poliție. Tudor Barbu: „Unul dintre voi minte! Minte grav!” (VIDEO)

Propunerea Federației Polițiștilor de a fi desființat județul Ilfov, „ca o primă măsură pentru stăpânirea criminalităţii”, a stârnit o dezbatere extrem de aprinsă în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu, pe B1 TV.

Christian Ciocan, purtător de cuvânt al Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România, a spus că propunerea este „o decizie istorică” a Federației. În schimb, Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a afirmat că nu a auzit pe nimeni din F.S.D.P.R. să susțină oficial o astfel de propunere. Mai mult, Coarnă a afirmat că a avut o discuție pe această temă cu Ionel Babuș, liderul Federației și consilier al ministrului Marcel Vela: „Mi-a mai spus că l-a sunat domnul Vela și l-a întrebat cine l-a pus să spună inepția asta la televizor și el a motivat că face știrea”. Christian Ciocan s-a enervat când moderatorul Tudor Barbu a atras atenția că e o acuzație foarte gravă faptul că numele ministrului de Interne a fost „invocat aiurea în context”. Barbu a mai susținut că ori Dumitru Coarnă „minte foarte grav” ori Christian Ciocan.

